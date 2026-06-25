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Общество

Налоговые долги россиян и компаний достигли рекордной суммы

Совокупная налоговая задолженность граждан и бизнеса в России по состоянию на апрель 2026 года достигла 4 трлн рублей, увеличившись примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Фото: ПАИ

Из этой суммы 1,7 трлн рублей приходится на недоимку по налогам, сборам и страховым взносам. Остальное – пени, штрафы и проценты за просрочку.

Наибольший объём задолженности сформировался по НДС – 648 млрд рублей. На втором месте – налог на прибыль организаций (294 млрд), на третьем – страховые взносы (292 млрд).

Лидирует по объёму долгов Москва – 1,5 трлн рублей. Далее следуют Московская область (286 млрд) и Санкт-Петербург (205 млрд).

В ФНС отмечают, что оценивать задолженность нужно по отношению к поступлениям. На 1 июня 2026 года этот показатель составил 6 %, что ниже среднего уровня за последние шесть лет – 6,2 %. В службе также сообщили, что за три года число должников сократилось вдвое – до 22 миллионов, а меры взыскания принесли бюджету 1,7 трлн рублей.

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