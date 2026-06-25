Эксперты назвали причины роста налоговых долгов у бизнеса и россиян

11:36, 25 июня 2026, ПАИ

Рост налоговой задолженности бизнеса и граждан в России связан с ухудшением финансового положения компаний, повышением НДС и усилением налогового контроля. Об этом «Известиям» сообщили опрошенные эксперты.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин отметил, что компании столкнулись с ростом издержек: кредиты остаются дорогими, логистика усложняется, а спрос во многих отраслях нестабилен. В таких условиях предприятия в первую очередь направляют средства на зарплаты и текущую деятельность, откладывая расчёты с бюджетом.

Старший научный сотрудник Президентской академии Владимир Еремкин добавил, что в этом году НДС был повышен до 22 %, а порог дохода для освобождения от его уплаты для малого бизнеса на «упрощёнке» снижен. В результате число плательщиков налога увеличилось.

Налоговый консультант Алексей Крылов отметил, что ФНС сегодня быстрее выявляет расхождения и эффективнее сопоставляет данные налогоплательщиков и их контрагентов. Поэтому задолженность, которая раньше могла дольше оставаться незамеченной, теперь быстрее предъявляется к взысканию.