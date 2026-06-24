Госдума приняла закон о стабилизации рынка топлива в России
Законопроект с поправками в Налоговый кодекс, принятый сегодня Госдумой во втором и третьем чтениях, направлен на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива. Это планируется осуществить как за счёт производства, так и за счёт импорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Сазанова.
По его словам, поддержка рынка топлива через новый законопроект приведёт к стабилизации ценовой ситуации. Первая новация вводит механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, который произведён путём смешения прямогонного бензина с иными компонентами. Налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья предоставляется вычет акциза, в том числе при производстве бензина смешением. Вторая новация касается донастройки демпфирующего механизма.
Также предлагается дать нефтеперерабатывающим заводам, заключившим соглашения о модернизации мощностей, дополнительную возможность выполнить условие по инвестиционным соглашениям. Сейчас для сохранения налоговых льгот предприятие должно ввести в эксплуатацию оборудование стоимостью не менее 60 миллиардов рублей с 1 июля 2014 года по 1 января 2026 года. Кабмин предлагает дать нефтяникам возможность ввести оборудование до 31 декабря 2026 года. При этом его стоимость должна составить уже не менее 100 миллиардов рублей.
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