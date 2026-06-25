От пряников до улиток: Псковская область представляет свои бренды на форуме в Минске

12:15, 25 июня 2026, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие в XIII Форуме регионов Беларуси и России, который проходит в Минске с 25 по 26 июня. Одним из ключевых событий форума станет выставка-ярмарка, где регион представит свою продукцию, туристический потенциал и инициативы в сфере приграничного сотрудничества. Об этом ПАИ сообщили в министерстве экономического развития Псковской области.



Фото: Фонд инвестразвития Псковской области



Фото: Фонд инвестразвития Псковской области



Фото: Фонд инвестразвития Псковской области



Фото: Фонд инвестразвития Псковской области



Фото: Фонд инвестразвития Псковской области



Фото: Фонд инвестразвития Псковской области



Фото: Фонд инвестразвития Псковской области



Фото: Фонд инвестразвития Псковской области



Фото: Фонд инвестразвития Псковской области

















В состав официальной делегации вошли министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев, заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих и глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров. Представители региона примут участие в работе секции «Региональная политика – главный инструмент обеспечения устойчивого развития территорий Союзного государства». В рамках форума также планируется подписание соглашения о приграничном сотрудничестве между Островским муниципальным округом и Глубокским районом Витебской области Республики Беларусь.

Псковская область также будет представлена на выставке-ярмарке, которая пройдёт на площадке Минского международного выставочного центра. Экспозиция региона объединит производителей продуктов питания, ремесленников и представителей туристической отрасли.

Свою продукцию привезли семейная мастерская «Муськины подарки» с пряничными сувенирами, кондитерский дом «Себежанка», завод ремесленного хлеба «Псковский каравай», производители цукатов и мармелада «Псковские цукаты», компания «Красный город» с продукцией из клюквы, предприятие «Глобус Джус» с натуральными морсами и соками, «Деревенский разносол», сыроварни «Сырная лиса» и Сергея Сального, мясоперерабатывающее предприятие «Красное Знамя», производитель улиток «Эскарго Дор», швейная фабрика «Русслана» и мастерская машинной вышивки и печати 8merch.

Кроме того, на выставке будет работать стенд Туристского информационного центра Псковской области, благодаря которому гости смогут больше узнать о возможностях для путешествий по региону.

Организаторами XIII Форума регионов Беларуси и России выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь. Выставка-ярмарка будет открыта для всех желающих 27 июня с 11:00 до 18:00.