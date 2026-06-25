Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

От пряников до улиток: Псковская область представляет свои бренды на форуме в Минске

Делегация Псковской области принимает участие в XIII Форуме регионов Беларуси и России, который проходит в Минске с 25 по 26 июня. Одним из ключевых событий форума станет выставка-ярмарка, где регион представит свою продукцию, туристический потенциал и инициативы в сфере приграничного сотрудничества. Об этом ПАИ сообщили в министерстве экономического развития Псковской области.

  • Форум регионов Беларуси и России в Минске
    Фото: Фонд инвестразвития Псковской области
  • Форум регионов Беларуси и России в Минске
    Фото: Фонд инвестразвития Псковской области
  • Форум регионов Беларуси и России в Минске
    Фото: Фонд инвестразвития Псковской области
  • Форум регионов Беларуси и России в Минске
    Фото: Фонд инвестразвития Псковской области
  • Форум регионов Беларуси и России в Минске
    Фото: Фонд инвестразвития Псковской области
  • Форум регионов Беларуси и России в Минске
    Фото: Фонд инвестразвития Псковской области
  • Форум регионов Беларуси и России в Минске
    Фото: Фонд инвестразвития Псковской области
  • Форум регионов Беларуси и России в Минске
    Фото: Фонд инвестразвития Псковской области
  • Форум регионов Беларуси и России в Минске
    Фото: Фонд инвестразвития Псковской области

В состав официальной делегации вошли министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев, заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих и глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров. Представители региона примут участие в работе секции «Региональная политика – главный инструмент обеспечения устойчивого развития территорий Союзного государства». В рамках форума также планируется подписание соглашения о приграничном сотрудничестве между Островским муниципальным округом и Глубокским районом Витебской области Республики Беларусь.

Псковская область также будет представлена на выставке-ярмарке, которая пройдёт на площадке Минского международного выставочного центра. Экспозиция региона объединит производителей продуктов питания, ремесленников и представителей туристической отрасли.

Свою продукцию привезли семейная мастерская «Муськины подарки» с пряничными сувенирами, кондитерский дом «Себежанка», завод ремесленного хлеба «Псковский каравай», производители цукатов и мармелада «Псковские цукаты», компания «Красный город» с продукцией из клюквы, предприятие «Глобус Джус» с натуральными морсами и соками, «Деревенский разносол», сыроварни «Сырная лиса» и Сергея Сального, мясоперерабатывающее предприятие «Красное Знамя», производитель улиток «Эскарго Дор», швейная фабрика «Русслана» и мастерская машинной вышивки и печати 8merch.

Кроме того, на выставке будет работать стенд Туристского информационного центра Псковской области, благодаря которому гости смогут больше узнать о возможностях для путешествий по региону.

Организаторами XIII Форума регионов Беларуси и России выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь. Выставка-ярмарка будет открыта для всех желающих 27 июня с 11:00 до 18:00.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






25 июня 2026

VK Tech: Жители Северо-Запада чаще всего берут отпуска летом и в марте
25 июня 2026

Псковские профсоюзные учреждения подвели промежуточные итоги работы
25 июня 2026

Контроль за оборотом гражданского оружия станет темой брифинга в медиацентре ПАИ
25 июня 2026

От пряников до улиток: Псковская область представляет свои бренды на форуме в Минске
25 июня 2026

Камень для реставрации Троицкого собора готовят на карьере в Порхове
25 июня 2026

Срок льготной ставки по семейной ипотеке могут ограничить 15 годами
25 июня 2026

В Дновском районе ремонтируют участок дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы
25 июня 2026

Эксперты назвали причины роста налоговых долгов у бизнеса и россиян

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...