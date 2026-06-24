Часть ломбардов в России уйдёт в теневой сектор после ужесточения правил – эксперты

10:11, 24 июня 2026, ПАИ

Часть ломбардов в России, которые не смогут работать в новых условиях, могут уйти в теневой сегмент, продолжая деятельность без регистрации и соблюдения требований ЦБ. Об этом «Известиям» сообщили опрошенные эксперты.

По словам представителя Ассоциации ломбардов Петра Слизкого, зачастую закрытие условное: организация начинает работать под вывеской нелегального комиссионного магазина, хотя по факту осуществляет ломбардную деятельность.

Уход части операций в «серую» зону влечёт серьёзные риски для заёмщиков. Взявший заём у нелегалов теряет возможность обратиться в суд или к финансовому уполномоченному, а условия договора могут быть кабальными и изменяться в одностороннем порядке. При этом резко возрастает риск безвозвратной утраты заложенной вещи при малейшей просрочке.

В Национальном объединении ломбардов считают, что для сохранения здоровой конкуренции и предотвращения ухода игроков в теневой сектор необходимо снизить административное давление на рынок.