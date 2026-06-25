Самозанятых в России ждут изменения с 1 октября

10:29, 25 июня 2026, ПАИ

Самозанятые и индивидуальные предприниматели, работающие через цифровые платформы, с 1 октября 2026 года не смогут оказывать услуги одной компании более 60 часов в месяц. При превышении этого лимита отношения с заказчиком придётся оформлять как трудовые. Соответствующее постановление приняло Правительство РФ, пишет «Коммерсантъ».

Новый механизм призван отделить разовые гражданско-правовые соглашения от систематической занятости. Как пояснил первый заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников, инструмент позволит исключить злоупотребления, когда компании полностью переводят штат сотрудников в разряд самозанятых с сохранением прежнего графика и объёма задач.

Лимит в 60 часов в месяц действует на одного заказчика. При этом количество компаний, с которыми может работать самозанятый, не ограничивается. Контролировать соблюдение нормы обязаны сами платформы – им предстоит адаптировать алгоритмы для автоматического подсчёта отработанных часов и блокировки заказов при превышении лимита.

Постановление распространяется на широкий круг отраслей: образование, IT-сферу, кадровый аутсорсинг, сухопутные перевозки, производство пищевых продуктов и общественное питание, складское хозяйство и вспомогательную транспортную деятельность, строительство, оптовую и розничную торговлю, обслуживание зданий и придомовых территорий, рекламу и маркетинговые исследования, операции с недвижимостью, а также спорт, отдых и развлечения.

В Минэкономики отметили, что достижение норматива является индикатором риска подмены трудового договора договором подряда или оказания услуг. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко добавили, что в настоящее время идёт согласование параметров цифрового госконтроля за выполнением платформами обязательных требований.