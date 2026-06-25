Ставки по семейной ипотеке могут дифференцировать по регионам и числу детей

12:52, 25 июня 2026, ПАИ

С 1 июля 2026 года ставки по семейной ипотеке могут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Соответствующие параметры содержатся в проекте правил, с которым ознакомились «Известия». Документ находится на согласовании, окончательное решение пока не принято.

Согласно проекту, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях ставки могут составить 12 % для семей с одним ребёнком, 10 % – с двумя, 8 % – с тремя, 6 % – с четырьмя и 4 % – для семей с пятью и более детьми. В остальных регионах ставки предлагается установить на 2 процентных пункта ниже – в диапазоне от 2 до 10 %.

Максимальная сумма кредита также может зависеть от числа детей. Для столичных регионов: не более 12 млн рублей для семей с одним ребёнком, до 15 млн – с двумя, до 18 млн – с тремя и более. Для остальных регионов: не более 6 млн, 8 млн и 10 млн рублей соответственно.

Ставка 6 % сохранится только для кредитов, по которым заёмщик сразу вносит половину стоимости квартиры – на число детей и регион это влиять не будет.

В Минфине и Минстрое сообщили, что параметры программы находятся в разработке.