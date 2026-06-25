Новоржевскому муниципальному округу присвоили почётное звание «Край партизанской славы»

19:13, 25 июня 2026, ПАИ

Традиционное ежегодное заседание комиссии по рассмотрению ходатайства о присвоении почётного звания «Край партизанской славы» состоялось в преддверии Дня партизан и подпольщиков. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Ранее звание присвоено Дедовичскому, Себежскому, Невельскому, Новосокольническому, Стругокрасненскому, Гдовскому, Усвятскому и Бежаницкому районам. Новоржевский стал девятым.

«По традиции накануне памятной даты – Дня партизан и подпольщиков – рассмотрели ходатайства муниципалитетов о присвоении почётного звания «Край партизанской славы». В этом году его получил Новоржевский МО», – отметил Михаил Ведерников.

Администрация дважды подавала заявку (в 2024 и 2025 годах), но тогда комиссия рекомендовала доработать материалы. Теперь все замечания учтены.

«Видим настойчивость и неравнодушное отношение жителей к сохранению памяти, активное участие в патриотических акциях и благоустройстве захоронений, в том числе с привлечением ТОС и молодёжи», – подчеркнул глава региона.

Глава округа Любовь Трифонова подробно рассказала о партизанском движении на этой территории. В годы войны здесь действовали и крупные соединения, и диверсионные отряды – такая концентрация объяснялась близостью к важным транспортным магистралям. Около 900 партизан и подпольщиков погибли в тяжёлых боях, их имена увековечены.