Юные спортсмены могут пройти диспансеризацию в Пскове

18:06, 25 июня 2026, ПАИ

В отделении спортивной медицины Псковской детской областной больницы проходит диспансеризация для детей, занимающихся спортом. Об этом ПАИ сообщили в Псковской детской городской поликлинике.

Для получения заключения требуется выписка из истории развития ребёнка (из медицинской карты). Заявление о выдаче медицинских документов оформляется в приёмной главного врача по адресу улица Шестака, 4 в рабочие дни с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, при обращении пациента в вечернее время или в выходные (праздничные) дни заявление оформляется в регистратурах подразделений поликлиники.

Выписку можно получить в течение 3–5 дней. Сроки связаны с большим количеством обращений и наличием очереди.