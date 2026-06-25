Делегация Псковской области принимает участие в XIII Форуме регионов Беларуси и России

18:54, 25 июня 2026, ПАИ

В Минске и Минской области проходит XIII Форум регионов Беларуси и России. Организаторами мероприятия выступают Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совет Федерации РФ. На площадке форума собрались представители органов власти и бизнес-сообществ двух стран. В делегацию Псковской области вошли вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих, министр экономического развития Андрей Михеев и глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

В первый день работы форума работали тематические секции, посвящённые ключевым направлениям белорусско-российского сотрудничества. Игорь Дитрих стал участником дискуссии на тему «Стратегические направления сотрудничества в сфере здравоохранения Союзного государства». В разговоре помимо представителей органов власти приняли участие главные врачи лечебных учреждений, директора фармацевтических производств, представители научно-исследовательских институтов.

«Заболевания у жителей наших стран одни и те же, а стандарты разные. Это касается практически всех аспектов здравоохранения: фармакологии, аккредитации учреждений, стандартизации фармацевтических препаратов, медицинского оборудования и техники, финансирования. Наша общая задача – в ближайшее время синхронизировать все эти составляющие, чтобы в рамках Союзного государства всё было взаимозаменяемо и единообразно, с наилучшим КПД, прежде всего для здоровья наших пациентов», – отметил по итогам работы секции Игорь Дитрих.

Во второй день в национальном выставочном центре «БелЭкспо» состоится пленарное заседание с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также руководителей министерств и ведомств, предприятий и организаций, представителей деловых кругов двух стран.

На площадке центра также будет работать выставка достижений народного хозяйства. На стенде Псковской области свою продукцию представят 13 региональных производителей. Посетители смогут попробовать и приобрести псковские пряники, цукаты, мармелад, натуральные морсы и нектары, консервированные грибы, фрукты и ягоды, чаи, сыры, мясную продукцию, деликатесы из улиток, ремесленный хлеб, текстильные изделия.

Добавим, что в рамках форума между Островским муниципальным округом и Глубокским районом Витебской области заключено соглашение о приграничном сотрудничестве.