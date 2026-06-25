В Псковской области вынесли приговор по делу о подкупе на 24 млн рублей

18:36, 25 июня 2026, ПАИ

Обвинительный приговор в отношении женщины, обвиняемой в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере, вынесли в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Собранные следственными органами СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имущества за совершение действий в интересах дающего, сопряжённое с вымогательством предмета подкупа, в особо крупном размере).

Следствие и суд установили, что фигурантка, будучи на момент совершения преступления конкурсным управляющим коммерческого предприятия, принудила бывшего конкурсного управляющего за совершение действий в его интересах передать в её пользование движимое и недвижимое имущество. Сделать это ей удалось благодаря своему служебному положению. Предполагалось передать имущество на сумму более 24 миллионов рублей.

Виновной назначили наказание в виде лишения свободы на восемь лет и три месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.