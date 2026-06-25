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Общество

«Я люблю тебя»: в Пскове на Дне молодёжи откроется интерактивная площадка для признаний

Молодёжное медиа Псковской области «Толк» будет работать в рамках специальной площадки на праздновании Дня молодёжи в Финском парке Пскова в субботу, 27 июня. Об этом рассказала руководитель Центра молодёжи и общественных инициатив Елизавета Зайцева в эфире программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Елизавета Зайцева. Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

«Целый день они будут снимать ролики на различные актуальные темы. Также будет специальный интерактивный формат «Я люблю тебя», где можно будет сказать слова благодарности родным, близким, друзьям или даже самому себе, и потом эти видео опубликуют в наших соцсетях», – отметила Елизавета Зайцева.

Чтобы попасть в общий ролик, нужно будет записаться на площадке «Толк». Там же будет представлена площадка радио «Седьмое небо», где проведут различные интерактивы.

Напомним, что празднование Дня молодёжи в Пскове начнётся уже завтра, 26 июня. На празднование может прийти не только молодёжь, но и любой желающий. Мероприятия в региональном Доме молодёжи на улице Конной, 2 в Пскове стартуют с 16:00. С полной программой в этот день можно ознакомиться по ссылке.

День молодёжи в Пскове начнётся с прогулки молодых мам, а центральной площадкой празднования 27 июня станет Финский парк. Праздник продлится в течение трёх дней. Мероприятие проводится в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

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