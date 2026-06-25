Более 120 человек за неделю обратились к врачам по поводу укусов клещей в Псковской области

19:31, 25 июня 2026, ПАИ

С 15 по 21 июня в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратился 121 человек, в том числе 34 ребёнка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Чаще всего нападения паукообразных происходили на участках по месту жительства, в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

С начала клещевого сезона зафиксировано 1 233 обращения в медицинские организации из‑за присасывания клещей, среди пострадавших 337 детей.

Лидерами по количеству случаев присасывания клещей стали Псков (289 случаев) и Великие Луки (213), далее следуют Невельский (73), Псковский (69) и Опочецкий (68 случаев) муниципальные округа.

Специалисты лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 1 166 клещей: 1 080 особей были сняты с людей, ещё 86 отобраны из объектов окружающей среды. Результаты анализов показали, что 27 % клещей заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 2,5 % — моноцитарным эрлихиозом человека, 0,9 % – гранулоцитарным анаплазмозом человека, поражённость клещевым вирусным энцефалитом составила 0 %.

На текущий момент в регионе подтверждён один случай клещевого иксодового боррелиоза. Для своевременного выявления инфекций в Пскове и Великих Луках продолжают работу пункты приёма и исследования клещей.

Ранее сообщалось, что клещи стали реже присасываться к псковичам.