В СЗФО обсудили борьбу с отмыванием денег и незаконным выводом капитала

07:42, 26 июня 2026, ПАИ

Под председательством полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

Участники совещания обсудили меры по противодействию легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путём, а также вопросы пресечения незаконного вывода капитала за пределы России с использованием альтернативных способов исполнения внешнеторговых контрактов.

Как отмечалось на заседании, легализация преступных доходов создаёт основу теневой экономики, наносит ущерб экономической безопасности и финансовой стабильности государства, а также позволяет преступным группам финансировать противоправную деятельность. При этом схемы вывода денежных средств становятся всё более сложными: злоумышленники используют криптовалюты, зарубежные финансовые центры и цифровые платформы.

«Особое внимание следует уделять выявлению и пресечению фактов вывода преступных доходов в страны, входящие в блок НАТО, их дальнейшего использования против интересов Российской Федерации», – подчеркнул Игорь Руденя.

Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СЗФО Герман Шатский сообщил, что в настоящее время в России идёт подготовка к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ – международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Проверка запланирована на 2028 год и будет направлена на оценку эффективности применения российского законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Отдельное внимание участники заседания уделили вопросам цифровизации. Развитие технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта открывает новые возможности для оперативного выявления подозрительных финансовых операций, однако требует совершенствования действующих механизмов взаимодействия между ведомствами.

По итогам обсуждения отмечена необходимость повышения эффективности межведомственного сотрудничества, а также создания единой системы сбора, обработки и анализа данных для выявления, предупреждения и пресечения незаконных финансовых операций. Работа в этом направлении уже ведётся Росфинмониторингом.

В заседании приняли участие представители Генеральной прокуратуры РФ по СЗФО, банковского сообщества, Северо-Западного таможенного управления, Федеральной налоговой службы, Северо-Западного главного управления Банка России, а также правоохранительных и контрольно-надзорных органов.