Большая ярмарка трудоустройства открывается в Псковской области

08:53, 26 июня 2026, ПАИ

26 июня в Псковской области пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного центра занятости.

В ярмарке участвуют крупнейшие промышленные предприятия, организации оборонно-промышленного комплекса, аграрного сектора, социальной сферы и торговли. Среди ключевых участников – ЗАО «Завод электротехнического оборудования», «Завод Реостат», Великолукский машиностроительный завод, «Псков-Полимер», ПАО «АВАР», «Псковвтормет», «Псковагроинвест», а также больницы, школы и центры социального обслуживания.

Предприятиям ОПК требуются токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ, слесари, сварщики, электромонтажники. Судостроению – судокорпусники-ремонтники. «Россети Северо-Запад» ищут машиниста бульдозера. «Псковвтормет» – заместителя начальника производства с зарплатой до 150 тысяч рублей и программиста 1С. Агросектору нужны зоотехники, экологи и обработчики птицы. Социальной сфере – врачи, медсёстры, педагоги и социальные работники. На портале «Работа России» уже опубликованы «пять лучших вакансий» с зарплатой от 75 000 до 200 000 рублей – это зоотехники, программисты 1С и заместители начальников производств.

Главной площадкой в Пскове станет спортивно-развлекательный парк «Простория» в Иркутском переулке, 2. Время работы – с 10:00 до 14:00. В Великих Луках ярмарка развернётся в кадровом центре «Работа России» по адресу: набережная Лейтенанта Шмидта, 10. Здесь мероприятие продлится до 17:00. Кроме того, 26 июня ярмарка охватит большинство муниципальных округов и районов Псковской области.

Площадки будут работать на базе местных кадровых центров в Бежаницах, Гдове, Дедовичах, Дно, Красногородске, Кунье, Локне, Невеле, Новоржеве, Новосокольниках, Опочке, Острове, Палкино, Печорах, Плюссе, Порхове, Пустошке, Пушкинских Горах, Пыталово, Себеже, Стругах Красных и Усвятах. На всех площадках соискателей ждут встречи с работодателями, экспресс-собеседования, профориентация, консультации специалистов, круглые столы, мастер-классы, заседания клубов для участников СВО и профтуры для школьников. Вход свободный. Время старта и программа на муниципальных площадках могут отличаться – уточняйте в своём кадровом центре.