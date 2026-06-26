День молодёжи – 2026: трёхдневный фестиваль, «Конь-огонь» и Zvonkiy

07:14, 26 июня 2026, ПАИ

Министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев и руководитель Центра молодёжи и общественных инициатив Елизавета Зайцева стали гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира:

День молодёжи в Псковской области впервые будет проходить три дня подряд: с 26 по 28 июня. Концепция праздника в этом году единая для всей страны, её задаёт Росмолодёжь – «Мечта. Гордость. Единство». «В этом году мы решили праздник провести с особым размахом, несмотря на то что важно образовательное наполнение мероприятия, мы не забыли про праздничную составляющую», – отметил Дмитрий Яковлев.

26 июня в 16:00 праздник стартует в Доме молодёжи. Гостей ждут встречи с участниками СВО, мастер-классы, дебаты от Молодёжного парламента и музыкальная битва. «Мы стараемся разнообразить не только лекционную часть, но и развлекательную. В музыкальном формате хотим познакомить ребят с национальными песнями, совместить современное с тем, что мы должны знать и помнить», – рассказала Елизавета Зайцева.

За первый год работы Дом молодёжи посетило более 30 тысяч человек. Здесь открыты волонтёрский корпус 80-летия Победы (объединяет более 700 волонтёров со всего региона), ресурсный центр поддержки добровольчества, международный клуб дружбы и медиацентр Росмолодёжи. «Третьими в России мы открыли пространство Всероссийского медиацентра Росмолодёжи», – подчеркнул Яковлев. В планах – открытие филиала Дома молодёжи в Великих Луках в декабре 2026 года.

27 июня главной площадкой станет Финский парк. С 16:00 до 22:30 там развернётся молодёжный городок с 10 тематическими зонами: пространства просвещения, инициатив, медиа, технологий, игр народов России, площадки центра «ВОИН», «Кванториума», Федерации фиджитал-спорта и другие.

Изюминкой праздника станет арт-объект «Конь-огонь». Двухметрового коня, который предоставила Росмолодёжь, смогут расписать все желающие. «Каждый житель сможет оставить частичку себя, своего творчества. Потом этот конь переедет на общую выставку от Росмолодёжи», – рассказала Елизавета Зайцева. Всего в Финском парке будет работать около 20 различных интерактивных площадок и мастер-классов – от чеканки подковы и росписи дымковской игрушки до управления беспилотниками и сборки конструктора молекул.

Хедлайнером главной сцены станет певец Zvonkiy. Его выступление запланировано на 20:00. «Артист безумно рад и очень хочет выступить в Пскове. Он нашёл время в своём графике концертов и после концерта в Москве сразу едет к нам», – поделилась Елизавета Зайцева. После выступления Zvonkiy гостей ждёт дискотека с диджеем. Также на сцене выступят Лиза Матрёшка и RadioBand.

Параллельно 27 июня с 11:00 до 20:00 в сквере Александра Невского пройдёт фестиваль уличных культур «Движение улиц». Там организуют зоны для граффити и уличных видов спорта.

28 июня праздник продолжится в арт-резиденции «Таврида» в «Лофте». Там пройдёт фестиваль «Артчелла» для всех желающих. «Это возвращение в студенческие годы: быстрые свидания, мастер-классы, поэтические встречи, творчество», – рассказали спикеры.

До 30 июня открыта регистрация на два спецпроекта программы «Больше, чем путешествие». «По страницам истории» – двухдневная бесплатная поездка для школьников 14–17 лет по Псковской области. «Псковская область – колыбель православия» – пятидневный тур для молодёжи от 18 лет, включая участников из Беларуси и Абхазии, с погружением в православные святыни региона. «Все расходы берёт на себя проект», – подчеркнул Дмитрий Яковлев.

В этом году проходит 27 федеральных и окружных молодёжных форумов Росмолодёжи. Среди ключевых – «Таврида» в Крыму (творчество и искусство), «Ладога» в Ленинградской области (духовно-нравственное воспитание) и региональный форум «Истоки» в Печорах. «Ребятам, которые никогда не были на форумах, рекомендуем начинать именно с «Истоков», – посоветовал Яковлев.

Современный молодой человек – смелый, многосторонний и добрый. «Они легко адаптируются, готовы пробовать себя в разных направлениях, не боятся писать гранты на миллион рублей и реализовывать проекты», – отметила Елизавета Зайцева. Дмитрий Яковлев добавил: «Поколение, которое растёт, будет лучше нас – светлое, смелое, уверенное в себе, способное на большие свершения».