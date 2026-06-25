Госархив Псковской области «читает документы о войне»
Государственный архив Псковской области присоединился к VI Всероссийской сетевой акции, посвящённой Дню Победы и 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.
Участниками становятся архивы страны. В рамках акции они размещают на своих страницах в социальных сетях материалы об участниках или отдельных страницах истории с хештегом #ВеликаяОтечественная_ЧитаемДокументыоВойне.
В 2026 году Псковский госархив выбрал материал о первых днях Великой Отечественной войны. Это приказ председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся Дедовичского района Александра Георгиевича Поруценко. 27 июня 1941 года им был подписан приказ об организации местной воздушной обороны. В нём данные о светомаскировке, оборудовании бомбоубежищ, порядке оповещения населения о воздушной тревоге и её отбое.
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