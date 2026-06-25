Традиционный библиотечный фестиваль «Книжная яблоня» в этом году пройдёт в новом формате

23:26, 25 июня 2026, ПАИ

Традиционный библиотечный фестиваль «Книжная яблоня» в девятый раз пройдёт в Пскове, сообщили ПАИ в управлении культуры городской администрации.

«В 2026 году фестиваль выйдет за привычные рамки и объединит литературу с театром, музыкой, изобразительным искусством и мультипликацией. С 23 по 27 сентября гостей ждут не только традиционная книжная выставка-ярмарка, но и сразу несколько интерактивных площадок: театральная, музыкальная, мультипликационная, иллюстрационная и музейная», – рассказали организаторы.

Мероприятие реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Участников ждут встречи с современными детскими писателями, мастер-классы известных иллюстраторов, творческие программы, литературные игры и новые форматы знакомства с книгой.

Выставка-ярмарка печатной продукции будет проходить с 25 по 27 сентября в историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва.