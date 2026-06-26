Акулина Гречишница: что можно и нельзя делать 26 июня

07:00, 26 июня 2026, ПАИ

26 июня православные верующие вспоминают святую мученицу Акилину. В народном календаре этот день получил названия Акулина Гречишница и Акулина – Задери хвосты. С ним связаны традиции посева гречихи, приготовления каши и многочисленные приметы.

Согласно преданию, Акулина, жившая в III века, с ранних лет приняла христианство и рассказывала о своей вере сверстницам. За это она подверглась гонениям и была казнена в возрасте 12 лет.

На Руси этот день связывали прежде всего с посевом гречихи, поэтому праздник получил название Акулина Гречишница. Сроки сева зависели от погоды, а крестьяне говорили: «Гречиху сей, когда рожь хороша».

Культура считалась капризной, поэтому крестьяне относились к будущему урожаю с осторожностью. В народе говорили: «Не верь гречихе на цвету, а верь закрому».

По традиции в этот день варили гречневую кашу и угощали ею нуждающихся. Считалось, что такое угощение принесёт хороший урожай. Благодаря хозяев, бедняки желали им достатка и богатого сбора зерна.

Сохранилась и известная поговорка: «Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной».

При этом существовало необычное поверье, согласно которому на Акулину не следовало пить молоко. Считалось, что в этот день оно становится вредным для здоровья.

Ещё одно народное название праздника – Акулина – Задери хвосты. Оно связано с появлением большого количества мух, комаров и оводов. Домашний скот страдал от насекомых, а коровы постоянно отмахивались хвостами.

«С Акулины и до половины июля скот от жары и овода бесится», – говорили в старину.

Поэтому животных старались выгонять на пастбища ранним утром, а к полудню возвращать в прохладные помещения. Доставалось и людям: считалось, что обилие комаров и мошкары сулит хорошую погоду.

Народные приметы дня также утверждали: если мошек и комаров особенно много, то впереди ожидаются ясные и тёплые дни.