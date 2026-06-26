Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вера Емельянова приветствовала участников Всероссийской ярмарки трудоустройства

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова приветствовала участников федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
    Фото: ПАИ
  • Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
    Фото: ПАИ
  • Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
    Фото: ПАИ
  • Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
    Фото: ПАИ
  • Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
    Фото: ПАИ
  • Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
    Фото: ПАИ
  • Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
    Фото: ПАИ
  • Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
    Фото: ПАИ
  • Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
    Фото: ПАИ
  • Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
    Фото: ПАИ
  • Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
    Фото: ПАИ
  • Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
    Фото: ПАИ

Она также передала приветственные слова губернатора региона Михаила Ведерникова.

«В этом году вы отмечаете своё присутствие на ярмарке в необычной обстановке: в этом году службе занятости населения исполнилось 35 лет. Эта служба является вдохновителем и организатором всех наших побед в отношении кадровой политики. Когда-то всё начиналось с простого учёта вакансий, сейчас это масштабная площадка, где встречаются бизнес, государство, соискатели, где решаются стратегические кадровые вопросы. В Псковской области за эти годы получили поддержку и трудоустроились более 350 тысяч человек. За этими цифрами стоят люди, которые ежедневно помогают соискателям в подборе вакансий, а работодателям в подборе сотрудников», – говорится в приветствии главы региона.

В заключение Вера Емельянова пожелала всем собравшимся на ярмарке успехов.

Главной площадкой ярмарки в Пскове стал спортивно-развлекательный парк «Простория» в Иркутском переулке, 2. Время работы – с 10:00 до 14:00. В Великих Луках ярмарка развернулась в кадровом центре «Работа России» по адресу: набережная Лейтенанта Шмидта, 10. Здесь мероприятие продлится до 17:00. Кроме того, 26 июня ярмарка охватила большинство муниципальных округов и районов Псковской области.

Площадки работают на базе местных кадровых центров в Бежаницах, Гдове, Дедовичах, Дно, Красногородске, Кунье, Локне, Невеле, Новоржеве, Новосокольниках, Опочке, Острове, Палкино, Печорах, Плюссе, Порхове, Пустошке, Пушкинских Горах, Пыталово, Себеже, Стругах Красных и Усвятах. На всех площадках соискателей ждут встречи с работодателями, экспресс-собеседования, профориентация, консультации специалистов, круглые столы, мастер-классы, заседания клубов для участников СВО и профтуры для школьников.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






26 июня 2026

Михаил Иванов: Работа с жителями – ключевое направление гордумы
26 июня 2026

57 школьников из Псковской области участвуют в лагере «Курган Дружбы» в Беларуси
26 июня 2026

«Больше чем наставник»: выпускники программы «Герои земли Псковской» рассказали о своих кураторах
26 июня 2026

«За всеми цифрами стоит большая работа»: Григорий Стороненков – об итогах работы гордумы
26 июня 2026

Жители Плюсского района передали бойцам СВО маскировочные сети и окопные свечи
26 июня 2026

Программа «Герои земли Псковской» стала путёвкой в новую жизнь – участники кадрового проекта
26 июня 2026

Актёр Михаил Пореченков посетил Столбушинский скит
26 июня 2026

Наталия Соколова: У нашей молодёжи есть право на ошибку и выбор

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...