Вера Емельянова приветствовала участников Всероссийской ярмарки трудоустройства

12:00, 26 июня 2026, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова приветствовала участников федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























Она также передала приветственные слова губернатора региона Михаила Ведерникова.

«В этом году вы отмечаете своё присутствие на ярмарке в необычной обстановке: в этом году службе занятости населения исполнилось 35 лет. Эта служба является вдохновителем и организатором всех наших побед в отношении кадровой политики. Когда-то всё начиналось с простого учёта вакансий, сейчас это масштабная площадка, где встречаются бизнес, государство, соискатели, где решаются стратегические кадровые вопросы. В Псковской области за эти годы получили поддержку и трудоустроились более 350 тысяч человек. За этими цифрами стоят люди, которые ежедневно помогают соискателям в подборе вакансий, а работодателям в подборе сотрудников», – говорится в приветствии главы региона.

В заключение Вера Емельянова пожелала всем собравшимся на ярмарке успехов.

Главной площадкой ярмарки в Пскове стал спортивно-развлекательный парк «Простория» в Иркутском переулке, 2. Время работы – с 10:00 до 14:00. В Великих Луках ярмарка развернулась в кадровом центре «Работа России» по адресу: набережная Лейтенанта Шмидта, 10. Здесь мероприятие продлится до 17:00. Кроме того, 26 июня ярмарка охватила большинство муниципальных округов и районов Псковской области.

Площадки работают на базе местных кадровых центров в Бежаницах, Гдове, Дедовичах, Дно, Красногородске, Кунье, Локне, Невеле, Новоржеве, Новосокольниках, Опочке, Острове, Палкино, Печорах, Плюссе, Порхове, Пустошке, Пушкинских Горах, Пыталово, Себеже, Стругах Красных и Усвятах. На всех площадках соискателей ждут встречи с работодателями, экспресс-собеседования, профориентация, консультации специалистов, круглые столы, мастер-классы, заседания клубов для участников СВО и профтуры для школьников.