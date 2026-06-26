Губернатор оценил ход благоустройства сквера на Индустриальной в Пскове

16:17, 26 июня 2026, ПАИ

Ход благоустройства общественной территории у дома № 2 на улице Индустриальной в Пскове проверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда сегодня, 26 июня, передаёт корреспондент ПАИ. Объект реализуется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ











Глава Пскова Борис Елкин отметил, что ранее на месте сквера не было ничего, кроме протоптанных людьми тропинок. Согласно контракту, на территории предусмотрены устройство тротуаров и площадок, установка светильников, монтаж скамеек и урн, озеленение территории, установка системы видеонаблюдения и арт-объекта «Подкова».

Особое внимание в ходе работ уделено безопасности: на объекте устанавливают шесть камер видеонаблюдения. «Мы сейчас в принципе ставим в рамках любого благоустройства камеры. У нас недавно прошёл городской конкурс ТОС, и очень много жителей также обращаются именно для установки камер видеонаблюдения», – подчеркнул Борис Елкин. Михаил Ведерников согласился, что установка камер на объекте необходима.

По словам Бориса Елкина, изначально жители выражали обеспокоенность по поводу сохранности зелёных насаждений на участке, однако подрядчики не проводили вырубку крупных деревьев. «Здесь была вырублена только лёгкая кустарниковая растительность, но ни в коем случае не деревья», – подчеркнул он.

Напомним, работы по благоустройству общественного пространства у дома № 2 на улице Индустриальной ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По итогам голосования в 2025 году за сквер проголосовали более 1 600 псковичей. Планируется, что благоустройство закончат уже к 15 июля.