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Общество

Две тонны минеральной воды направили псковские профсоюзы и санаторий «Хилово» бойцам СВО

Псковский областной совет профсоюзов и санаторий «Хилово» передали две тонны минеральной воды для военнослужащих в зону специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

С начала СВО объединение участвует в сборе и отправке гуманитарных грузов. Профсоюзный актив, работники здравниц и неравнодушные жители региона регулярно передают бойцам технику, медикаменты, тёплые вещи, продукты и предметы первой необходимости.

Очередная партия – две тонны воды – уже отправлена. «Чистая питьевая вода всегда остаётся одной из главных потребностей в полевых условиях, и профсоюзные здравницы активно задействуют свои ресурсы для обеспечения комфорта и здоровья военнослужащих», – отметили в пресс-службе облсовпрофа.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов подчеркнул, что профсоюзное движение региона продолжит быть надёжным тылом для российской армии. «Сегодня ребята на передовой с оружием в руках защищают будущее нашей страны, безопасность наших семей. А мы здесь обязаны сделать всё возможное, чтобы они чувствовали нашу заботу и поддержку. Передача воды – продолжение системной работы, которую облсовпроф ведёт с первых дней СВО», – сказал он, добавив, что помощь будет продолжена.

В облсовпрофе также напомнили, что присоединиться к сбору средств и вещей для участников СВО могут все первичные профсоюзные организации, трудовые коллективы и жители Псковской области.

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