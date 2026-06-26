Пожарно-тактические учения провели на территории Мирожского монастыря в Пскове

17:00, 26 июня 2026, ПАИ

Пожарно-тактическое занятие с участием сил и средств пожарно-спасательного гарнизона Пскова и добровольной пожарной команды монастыря прошло на территории Спасо-Преображенского Мирожского монастыря 25 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По легенде, из-за короткого замыкания загорелось одно из помещений братского дома монастыря. Появилась угроза распространения пожара на кровлю, также в опасности оказались находящиеся внутри люди.

На ликвидацию пожара направили силы и средства пожарно-спасательной части и отдельного поста № 1 Пскова. Всего в учениях приняли участие 11 человек и три единицы техники.

«В ходе тренировки были отработаны слаженные действия добровольной пожарной команды по тушению пожаров на территории монастыря и прилегающей территории, осуществлена проверка пожарно-технического вооружения, а также оказана методическая помощь», – рассказали в пресс-службе ведомства.