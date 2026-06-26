Стало известно, на что чаще всего жаловались псковичи в Роспотребнадзор
В первом квартале 2026 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области оказали помощь в вопросах защиты прав потребителей более чем тысяче жителей региона, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
За три месяца поступило 313 письменных обращений. Вопросы касались сферы розничной торговли (49,5 %), услуг связи (9,6 %), услуг ЖКХ (8,3 %), деятельности на финансовом рынке (8,3 %), бытового обслуживания населения (3,2 %), медицинских услуг (2,5 %), транспортных услуг (1,6 %), туризма и гостиничных услуг (1,6 %). На иные виды деятельности пришлось 15,4 % обращений.
По итогам рассмотрения обращений провели 12 контрольных (надзорных) мероприятий, объявили 29 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, направили девять информационных писем в адрес субъектов предпринимательства, подали шесть исков в защиту прав потребителей.
Специалисты также консультировали граждан по телефонам горячих линий – таким способом помощь получили 734 человека.
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