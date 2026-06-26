MAX запустил тестирование комментариев в публичных каналах
Тестирование функции комментариев в публичных каналах началось в мессенджере MAX, сообщила пресс-служба платформы.
В тесте приняли участие более 100 авторов, блогеров, политиков, военкоров и СМИ. Среди них – телеведущая Юлия Высоцкая, спортивный блогер Алексей Столяров, инфлюенсер Валя Карнавал, военный эксперт Кирилл Фёдоров и другие.
Авторам предоставлена возможность видеть общее число комментариев и отвечать подписчикам от имени канала.
В течение нескольких недель возможность подключить комментарии появится у всех авторов публичных каналов, позднее – у приватных. «Для этого понадобится активировать опцию «Комментарии» в настройках канала», – пояснили в пресс-службе.
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