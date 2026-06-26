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Общество

Пляж санатория «Голубые озёра» вошёл в число разрешённых мест для купания

Пляж санатория «Голубые озёра» пополнил список разрешённых для купания пляжей Псковской области. Теперь в регионе официально пригодными для отдыха признаны 12 пляжей, сообщили ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области по итогам очередного мониторинга качества воды и песка.

Фото: ПАИ

По состоянию на 26 июня специалисты исследовали 15 проб воды по санитарно-химическим показателям, 25 проб – по микробиологическим, а также 12 проб почвы.

Положительные санитарно-эпидемиологические заключения получили следующие места отдыха:

- ДОЛ «Ленок» (озеро Березово, Невельский район);

- ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское, Гдовский район);

- ДОЛ «Звездный» (озеро Большой Иван, Невельский муниципальный район);

- ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский район);

- ДОЛ «Алые паруса» (озеро Гороховое, Островский район);

- ДОЛ «Радуга» (озеро Ужинское, Гдовский район);

- ДОЛ «Березка» (озеро Балаздынь, Великолукский район);

- санаторий «Гороховое озеро»;

- муниципальный пляж «Гороховое озеро»;

- санаторий «Голубые озёра» на озере Малый Иван;

- пансионат «Кривск» в Печорском районе;

- городской пляж Пскова на реке Великой.

В Роспотребнадзоре напомнили, что организациям, эксплуатирующим зоны отдыха, необходимо получать санитарно-эпидемиологические заключения и соблюдать требования санитарного законодательства.

Специалисты также предупреждают жителей, что купание в водоёмах, качество воды в которых не соответствует нормативам, а также заглатывание воды во время купания могут привести к заражению острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными заболеваниями.

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