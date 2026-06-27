На краеведческую прогулку приглашают псковичей

10:09, 27 июня 2026, ПАИ

Библиотека микрорайона Овсище приглашает псковичей и гостей города в воскресенье, 28 июня, на очередную познавательную прогулку с краеведом Олегом Ивченко «Июнь на Сокольнице». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

На этот раз участники прогулки не только познакомятся с уникальной флорой и фауной друмлинов Сокольницы во время цветения орхидей, таволги и гвоздики, но и узнают много интересного об истории создания монумента «Ледовое побоище».

Прогулка начнётся в 15:00 возле библиотеки микрорайона Овсище (у дома № 20 на улице Алексея Алёхина). Организаторы напоминают, что участникам понадобится удобная обувь и средства против клещей, и рекомендуют взять с собой воду.

Продолжительность прогулки – около трёх часов.