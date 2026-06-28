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Политика

Михаил Ведерников рассказал о самых первых выборах в Государственную думу России

Новый выпуск рубрики «Русской славы земля» опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX. Материал посвящён 120-летию со дня первых выборов депутатов в Государственную думу России.

«Это было совсем не так, как сегодня. Например, из-за отсутствия всеобщей грамотности голосовали буквально белыми и чёрными шариками в зависимости от того, нравился кандидат, или нет», - рассказал глава региона.

В выпуске речь идет о представителях самого Первого созыва от Псковской области, а также тому, чем закончилась первая попытка парламентаризма в России.

«История убедительно показала, что это чрезвычайно значимый институт. И как следствие - участие в голосовании в наше время стоить принимать каждому гражданину», - отметил Михаил Ведерников.

Напомним, сегодня, 28 июня, в Москве пройдёт первый этап XXIII съезда «Единой России».

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