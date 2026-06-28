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Общество

Как правильно выбрать мороженое, рассказали в Роскачестве

Как правильно выбрать качественное мороженое, рассказали в Роскачестве. Об этом пишет РИА Новости.

«Качественный продукт должен изготавливаться по ГОСТ 31457-2012, а значит, в его составе обязаны присутствовать молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы. Именно этот перечень вы обязаны увидеть на этикетке», – отметили в ведомстве.

Также на качество сырья указывает массовая доля сухих веществ. В частности, если её недостаточно, десерт получится водянистым, а избыток свидетельствует о большой доле стабилизаторов или других добавок, которые искусственно увеличивают этот показатель.

Кроме того, не менее важен сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО), который отвечает за воздушность, скорость таяния, текстуру и консистенцию.

«Обратите внимание на жирность – она определяет вид мороженого: молочное – до 7,5 %, сливочное – 8,0–11,5 %, пломбир – 12–20 %. К сожалению, при покупке невозможно визуально или органолептически выявить растительные жиры: современные технологии производства делают их практически неотличимыми от молочных», – объяснили в организации.

При этом одной из главных проблем в пути от завода до прилавка является несоблюдение температурного режима. В Роскачестве рекомендуют перед покупкой оценить внешний вид мороженого, состояние витрины и убедиться, что холодильное оборудование работает исправно.

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