Михаил Ведерников назвал основные направления развития региона

16:02, 28 июня 2026, ПАИ

В Псковскую область за последние пять лет привлечено более 275 миллиардов рублей, а в сферу ЖКХ по разным программам - порядка 20 миллиардов, подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-подходе перед пленарным заседанием первого этапа XXIII съезда «Единой России» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ЕР.

По его словам, в первую очередь необходимо сохранить финансирование в рамках национальных проектов.

«У нас пропорциональное софинансирование от региона по всем основным программам составляет 1%, 99% - это федеральный бюджет, и это даёт нам возможность одновременно двигаться практически по всем направлениям и участвовать во всех программах», - отметил глава региона.

Среди основных направлений и инструментов развития региона губернатор назвал индивидуальную программу развития.

«Первый цикл этой программы мы закончили с такими результатами: на один бюджетный рубль было привлечено семь внебюджетных рублей. Эта программа проведена сейчас до 2030 года, поэтому мы рассчитываем, что и дальше у нас такой механизм сохранится», - отметил Михаил Ведерников.

Вторым направлением является работа с сокращением дефицита кадров, в первую очередь медицинских и педагогических.

«Благодаря работе фракции «Единой России» в региональном заксобрании мы сократили дефицит медицинских кадров с 52% до 36%, больше 200 человек за прошлый год пришло по программе «Земский доктор», «Земский фельдшер» - это хороший результат. Важным показателем является и то, что к нам начинают возвращаться и приезжают специалисты из других регионов», - рассказал губернатор.

Он также отметил, что особое внимание в Псковской области уделяется работе с участниками специальной военной операции и их семьями. Фонд «Защитники Отечества» Псковской области признан одним из лучших в стране.

«Очень важное направление - это создание условий для занятия адаптивным спортом. Для ребят, которые приходят с ранением, возможность адаптироваться к нормальной жизни через спорт гораздо эффективнее и гораздо быстрее. У нас уже 900 таких ребят вернулись. В целом порядка 45 тысяч людей с особенностями по здоровью, поэтому мы будем добиваться строительства центра адаптивной физкультуры и спорта, и рассчитываю, что вместе с партией «Единая Россия», с федеральными коллегами эта задача будет решена», - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, 28 июня в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. В мероприятии принимает участие и псковская делегация.

На нём утвердят списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе Съезда продолжится обсуждение предложений в Народную программу, с которой партия пойдёт на выборы.