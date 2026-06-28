Нетрезвый водитель погиб за рулём Lada Kalina в Печорском районе

22:50, 28 июня 2026, ПАИ

Нетрезвый 56-летний водитель погиб за рулём ​Lada Kalina возле деревни Борщевицы в Печорском районе, сообщает канал «Псковская сводка. ПАИ» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

















Автомобиль опрокинулся, от удара водителя выбросило из салона. От полученных травм он скончался.

Медики госпитализировали 36-летнюю пассажирку. По её словам, они вместе с мужчиной отмечали отпуск на озере и употребляли алкогольные напитки.