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Политика

Алексей Наумец: Поддержка участников СВО – стратегическая инвестиция в технологический суверенитет

Поддержка участников СВО является стратегической инвестицией в технологический суверенитет, заявил сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве.

Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР

По его словам, участники СВО могут и должны играть ключевую роль в повестке, которую формирует партия «Единая Россия» через Народную программу, с запросом на оборонно-технологический прорыв.

Сенатор пояснил, что военнослужащие и ветераны СВО приносят в эту работу уникальный практический опыт: они видели, какие решения работают в полевых условиях, какие технологии и логистические цепочки оказываются решающими, где требуется оперативная модификация существующих образцов и процессов.

«Их знания помогают специалистам из научно-технических центров и промышленности не только формулировать технические задания, но и расставлять приоритеты по реальной эффективности, надёжности и применимости. Именно поэтому ветераны способны дать практические советы по разработке и внедрению технологий, которые усилят обороноспособность и технологический суверенитет страны», – подчеркнул сенатор.

Он также отметил, что в Псковской области площадкой для консолидации инициатив, обмена опытом и формирования конкретных предложений к профильным ведомствам и промышленности выступает Ассоциация ветеранов СВО.

«Ассоциация активно взаимодействует с фондом «Защитники Отечества» – совместные проекты направлены на поддержку возвращения в гражданскую жизнь, профессиональную переподготовку ветеранов. Также ассоциация тесно взаимодействует с командой правительства Псковской области под руководством губернатора Михаила Ведерникова. Региональная власть обеспечивает создание условий для трудовой и социально-профессиональной интеграции участников СВО», – сказал Алексей Наумец, добавив, что благодаря такой координации ветераны получают не только заботу и реабилитацию, но и реальные возможности применить свой опыт на благо безопасности и развития региона.

«Самое важное – поддержка участников СВО – это не только моральная обязанность государства, но и стратегическая инвестиция в технологический суверенитет», – заключил сенатор.

Напомним, 28 июня в Москве прошёл первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии приняла участие и псковская делегация.

На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжилось обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.

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