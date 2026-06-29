Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Необходимые для эффективной адаптации участников СВО меры назвал Станислав Пугач на съезде ЕР

Какие инициативы необходимы для более эффективной адаптации участников боевых действий к мирной жизни и их вовлечения в общественную деятельность, рассказал участник программы «Герои земли Псковской» Станислав Пугач на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве.

Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР

«В настоящее время уже более 150 законов принято в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Но время движется вперёд, и ещё надо проработать много вопросов, связанных с социальной адаптацией, финансовой и материальной помощью участникам и ветеранам СВО и особенно членам их семей, которые в тылу поддерживают воинов», – отметил он.

Отвечая на вопрос, какие инициативы были бы эффективны для адаптации участников СВО, Станислав Пугач назвал социализацию, трудоустройство ветеранов, психологическую поддержку и консультации для членов семей.

«Это своевременное оказание мер поддержки семьям, пока оформляется статус военнослужащего. Семьи не должны оставаться без поддержки в этот период», – заключил участник программы «Герои земли Псковской».

Напомним, 28 июня в Москве прошёл первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии приняла участие и псковская делегация.

На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжилось обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






29 июня 2026

Необходимые для эффективной адаптации участников СВО меры назвал Станислав Пугач на съезде ЕР
29 июня 2026

Наталья Мельникова назвала главные предложения «Женского движения» ЕР в Народную программу
29 июня 2026

Алексей Наумец: Поддержка участников СВО – стратегическая инвестиция в технологический суверенитет
29 июня 2026

Борис Елкин на съезде ЕР: Мы должны консолидировать силы на достижение общей цели – победы
28 июня 2026

Александр Козловский поблагодарил однопартийцев за доверие при формировании выборного списка ЕР
28 июня 2026

Андрей Козлов на съезде ЕР: Развитие села невозможно без поддержки государства
28 июня 2026

Юлия Ярышкина: ЕР уделяет особое внимание патриотическому воспитанию молодёжи
28 июня 2026

2,5 миллиона предложений поступило в новую Народную программу «Единой России»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...