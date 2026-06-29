Необходимые для эффективной адаптации участников СВО меры назвал Станислав Пугач на съезде ЕР

12:43, 29 июня 2026, ПАИ

Какие инициативы необходимы для более эффективной адаптации участников боевых действий к мирной жизни и их вовлечения в общественную деятельность, рассказал участник программы «Герои земли Псковской» Станислав Пугач на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве.

«В настоящее время уже более 150 законов принято в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Но время движется вперёд, и ещё надо проработать много вопросов, связанных с социальной адаптацией, финансовой и материальной помощью участникам и ветеранам СВО и особенно членам их семей, которые в тылу поддерживают воинов», – отметил он.

Отвечая на вопрос, какие инициативы были бы эффективны для адаптации участников СВО, Станислав Пугач назвал социализацию, трудоустройство ветеранов, психологическую поддержку и консультации для членов семей.

«Это своевременное оказание мер поддержки семьям, пока оформляется статус военнослужащего. Семьи не должны оставаться без поддержки в этот период», – заключил участник программы «Герои земли Псковской».

Напомним, 28 июня в Москве прошёл первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии приняла участие и псковская делегация.

На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжилось обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.