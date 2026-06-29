Путин: Все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены

17:14, 29 июня 2026, ПАИ

Все социальные обязательства государства перед гражданами России будут выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве в воскресенье, 28 июня.

«Все стратегически значимые программы развития будут реализованы в полном объёме, и все социальные обязательства государство, безусловно, выполнит», – подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что страна продолжит строить жильё и дороги, создавать новые рабочие места с высокой заработной платой и поддерживать национальный бизнес.

Напомним, 28 июня в Москве прошёл первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии приняла участие и псковская делегация.

На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжилось обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.