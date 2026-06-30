Что изменится для россиян с 1 июля: главные нововведения

09:09, 30 июня 2026, ПАИ

С 1 июля в России вступает в силу ряд законодательных изменений, которые затронут оформление недвижимости, социальные выплаты, кредитование, банковские операции, налоги и работу бизнеса. Газета «Известия» пишет о главных нововведениях.

Биометрия для онлайн-сделок с недвижимостью

При дистанционной регистрации прав на недвижимость потребуется подтверждение личности через Единую биометрическую систему. Новые правила распространяются только на электронные сделки — например, куплю-продажу жилья, оформление ипотеки, дарение или регистрацию долей. При личной подаче документов в МФЦ или через нотариуса порядок останется прежним.

Северянам станет проще получать надбавку к пенсии

Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, больше не придется ежегодно подтверждать место жительства для получения повышенной фиксированной выплаты, если пенсия доставляется через «Почту России». Аналогичный порядок будет действовать и для граждан, находящихся в социальных учреждениях, больницах или образовательных организациях.

Родители смогут получать банковские выписки подростков

Банки получат право предоставлять родителям, опекунам и попечителям сведения о счетах, вкладах и операциях несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Исключение составят подростки, получившие полную дееспособность до совершеннолетия.

Появится новый вид страхования жизни

Начнут действовать новые программы страхования жизни с инвестиционной составляющей. Они будут предусматривать либо гарантированную доходность, либо доход, рассчитываемый по формуле, указанной в договоре. Второй вариант станет доступен только квалифицированным инвесторам.

Микрофинансовым организациям запретят навязывать услуги

МФО больше не смогут автоматически подключать клиентам дополнительные платные услуги. Заемщики должны будут самостоятельно подтверждать согласие, а компании обязаны подробно информировать их о стоимости и условиях таких услуг. Также вводятся ограничения на использование вводящей в заблуждение рекламы.

Банки сократят выдачу рискованных кредитов

Банк России вводит новые ограничения на выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Под особым контролем окажутся потребительские кредиты, кредитные карты, ипотека и автокредиты заемщиков, которые тратят значительную часть доходов на обслуживание долгов.

Изменятся правила валютных операций

Резиденты смогут без отдельного разрешения Банка России проводить некоторые расчеты с иностранными компаниями в пределах увеличенных лимитов. Кроме того, упрощается валютный контроль и расширяются возможности проведения внешнеторговых расчетов.

Социальные пособия будут назначать быстрее

Социальный фонд начнет использовать сведения из индивидуальных лицевых счетов граждан при назначении пособий. Если информации окажется недостаточно, необходимые данные фонд запросит самостоятельно у работодателя или получателя выплаты. Это позволит сократить количество документов, которые гражданам нужно предоставлять самостоятельно.

Вырастет НДС на отдельные молочные продукты

Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира и спреды исключат из перечня товаров, облагаемых льготной ставкой НДС в 10 %. Для них начнет действовать стандартная ставка налога, что может привести к росту цен.

В ЕГРН появятся сведения о границах сельхозугодий

В Едином государственном реестре недвижимости начнут фиксировать границы сельскохозяйственных угодий. Это сделает информацию о земельных участках более полной и повысит прозрачность сделок.

Усилится контроль за маркировкой товаров

Расширяются требования к системе «Честный знак». Производители и продавцы косметики, бытовой химии и ряда кондитерских изделий будут передавать больше данных о движении продукции. Кроме того, оператор системы начнет проверять, действительно ли компании производят заявленные товары, прежде чем выдавать коды маркировки.

Имущественные торги полностью перейдут в электронный формат

С 1 июля государственные и муниципальные имущественные торги будут проводиться только на электронных площадках. Закон также устанавливает единые сроки публикации извещений, вводит обязательное обеспечение заявок и десятидневный срок для обжалования результатов.

Компенсации удаленным сотрудникам освободят от страховых взносов

Если компенсация за использование личного имущества при дистанционной работе не превышает 35 рублей в день, работодателю больше не потребуется подтверждать расходы документами. При более крупных выплатах документы по-прежнему будут необходимы.

При переводах через СБП начнут использовать ИНН

При переводах через систему быстрых платежей банки будут автоматически передавать ИНН клиента, если он уже есть в базе данных. Нововведение направлено на усиление борьбы с мошенническими схемами и использованием счетов дропперов. Для большинства пользователей порядок совершения переводов не изменится.