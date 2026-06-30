Псковские хирурги спасли пациента с «малым» инсультом

10:01, 30 июня 2026, ПАИ

Плановое стентирование сонной артерии провели рентгенэндоваскулярные хирурги филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы. Пациент поступил с жалобами на сглаженность носогубной складки справа, ослабление мимических мышц и слабость в руке, сообщили ПАИ в медучреждении.

Как пояснили врачи, причиной такого явления стал «малый» инсульт – транзиторная ишемическая атака из-за сужения сосуда, из-за чего мозг недополучал кислород, а часть лицевого нерва временно «отключалась».

Операцию провели через прокол в бедренной артерии. В место сужения установили стент, который восстановил нормальный кровоток. После вмешательства симптомы исчезли, риск повторного инсульта снят.

В больнице напомнили, что даже кратковременное нарушение мимики или слабость в руке – повод срочно обратиться к врачу.

«Сглаженность лица, даже если прошла сама, – это повод срочно обратиться к специалисту и проверить сосуды, а не ждать следующего эпизода. Своевременный осмотр и плановое лечение помогают избежать тяжёлой инвалидизации», – подчеркнули в медучреждении.