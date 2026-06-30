Псковская область получит 62,7 млн рублей на развитие молодёжной политики
Псковская область получит из федерального бюджета 62,7 млн рублей на развитие молодёжной политики, сообщили ПАИ в министерстве молодёжной политики региона. Субсидия поступит по президентской программе «Регион для молодых» в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
Средства будут направлены на реализацию программ комплексного развития молодёжной политики в регионе, в частности на создание молодежных центров в Порхове, Невеле и Пскове.
«Это позволит продолжить системную работу по обновлению инфраструктуры – ремонт молодёжных центров, оснащение площадок для самореализации, встреч, обучения и общения», – отметили в министерстве.
В рамках программы запланированы методические, просветительские и образовательные события для сотрудников сферы молодёжной политики.
В 2025 году благодаря победе в федеральной программе «Регион для молодых» было начато строительство Молодёжного центра «Родина» в Великих Луках.
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