Метеорологи рассказали, ждать ли аномальной жары в Псковской области

12:12, 30 июня 2026, ПАИ

В Псковской области среднемесячная температура воздуха в июле прогнозируется в пределах климатической нормы. По данным регионального ГУ МЧС, она составит +17,5…+18,6 градуса, а месячное количество осадков ожидается на уровне 60–100 % климатической нормы — от 69 до 82 миллиметров.

В первой декаде июля дневная температура воздуха будет преимущественно держаться в пределах +18…+23 градуса, ночью столбики термометров покажут +9…+14 градусов.

Во второй и третьей декадах месяца станет заметно теплее. Днем ожидается +22…+27 градусов, а в отдельные дни воздух может прогреваться до +28…+32 градусов. Ночные температуры составят +12…+17 градусов.

Опасных метеорологических явлений в июле не прогнозируется. Вместе с тем синоптики предупреждают о возможных грозах и порывах ветра скоростью до 15–18 метров в секунду.