Как безопасно гулять с ребёнком в жару: врач перечислил правила

09:17, 01 июля 2026, ПАИ

В июле, в самый жаркий период лета, дети перегреваются значительно быстрее взрослых из-за ещё несовершенной системы терморегуляции. О правилах безопасных прогулок рассказал врач в новом проекте «Радио Дача» (101.5 FM) под названием «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

По словам экспертов, оптимальное время для прогулок – утренние часы до 11:00 и вечер после 16:00–17:00. В период с 11:00 до 16:00 солнце наиболее активно, и нахождение на улице в это время нежелательно. Даже в тени риск перегрева остаётся высоким. Для детей до года прямые солнечные лучи должны быть исключены полностью, поскольку их кожа ещё не вырабатывает защитный пигмент меланин.

Особое внимание следует уделять одежде ребёнка. Она должна быть из натуральных тканей – хлопка или льна. Светлые оттенки предпочтительнее тёмных, так как они лучше отражают солнечные лучи. Обязателен головной убор – панамка, кепка или платок из лёгкой ткани. В сильную жару его можно слегка намочить для усиления охлаждающего эффекта. При этом закрытая коляска для младенцев может быть опасна: внутри создаётся парниковый эффект, поэтому лишнюю одежду и шапочки рекомендуется снимать.

В жаркую погоду важно также соблюдать питьевой режим. Объём жидкости должен увеличиваться в 1,5–2 раза по сравнению с обычным. Ребёнку нужно регулярно предлагать воду, даже если он не испытывает жажды. Оптимальный выбор – чистая питьевая вода или минеральная вода без газа с электролитами и без сахара. Сладкие газированные напитки не утоляют жажду и могут способствовать обезвоживанию. При этом вода не должна быть ледяной – резкий перепад температур может негативно сказаться на организме.

Родителям также важно уметь распознавать признаки теплового удара. Среди них – вялость, сонливость, покраснение кожи, головная боль, головокружение, тошнота, рвота, учащённое дыхание и пульс, а также повышение температуры до 39–40 градусов.

У детей до года симптомы могут проявляться иначе: возбуждение, сменяющееся резкой слабостью, холодный пот, отрыжка и расстройство желудка. При появлении подобных признаков необходимо действовать незамедлительно.

Первая помощь при перегреве включает несколько шагов: перенести ребёнка в тень или прохладное помещение, снять лишнюю одежду и уложить с приподнятой головой, использовать влажные компрессы или обёртывания водой комнатной температуры, поить ребёнка небольшими глотками воды при сохранённом сознании.

Если состояние не улучшается в течение 30 минут или ребёнок теряет сознание, необходимо срочно вызвать скорую помощь. Для детей до 3 лет медицинская помощь обязательна при любом подозрении на тепловой удар, подчеркнул врач.

Нельзя оставлять ребёнка в закрытом автомобиле даже на короткое время – температура в салоне может подняться до критических значений за считаные минуты.

Напомним, что в новом формате на «Радио Дача» врачи Псковской детской городской поликлиники каждую среду отвечают на вопросы родителей в эфире. Хронометраж каждого выпуска программы – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина.

Эфиры выходят по средам в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы можно послушать в то же время по воскресеньям.