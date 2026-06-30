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Политика

Помпезное событие: псковичка рассказала о своём первом заседании в Общественной палате России

О впечатлениях от участия в пленарном заседании Общественной палаты России рассказала член палаты, общественный помощник губернатора, управляющий группой компаний «Мега холод» Татьяна Кирилёнок в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото здесь и далее: предоставила Татьяна Кирилёнок

«Это было помпезное событие с участием почётных гостей и многих медийных лиц, которые являются членами девятого созыва Общественной палаты. Внимание к медийным и известным в науке участникам было разным, но организаторы старались сохранить дружескую атмосферу», – поделилась она.

Татьяна Кирилёнок также отметила, что мероприятие по своей структуре было партийно-выборным. «Избирались руководящие органы, секретарём Общественной палаты вновь назначена Лидия Михеева, назначены председатели и их первые заместители. Мы голосовали, звучали выступления, в том числе председателя ЦИК Эллы Памфиловой», – сказала она.

Гостья радио напомнила, что одна из главных функций Общественной палаты – общественное наблюдение за выборами. «Вся страна готовится к выборам, поэтому председатель ЦИК ещё раз напомнила об этой важной миссии общественников», – отметила Татьяна Кирилёнок.

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