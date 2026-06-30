Член Общественной палаты РФ рассказала о роли наблюдателей в период информационной войны

16:24, 30 июня 2026, ПАИ

Роль общественных наблюдателей в период информационной войны назвала член Общественной палаты РФ, общественный помощник губернатора, управляющий группой компаний «Мега холод» Татьяна Кирилёнок в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Сейчас информационный накал на всех площадках и в СМИ – пропаганда идёт с обеих сторон. Наша задача – наблюдать, чтобы выборы проходили в правовом поле, без силового и информационного давления, чтобы у граждан была возможность высказать мнение и отдать голоса без внешнего влияния», – подчеркнула она.

Гостья студии добавила, что люди должны понимать: срыв выборов осуществляется через внешнее давление и подпольную работу внутри страны. «Информационная война сегодня развёрнута с огромной силой. Много фейков, негатива, небольшие проблемы раздуваются до масштабов вселенских. Люди должны чётко отличать правдивую информацию от ложной», – сказала Татьяна Кирилёнок.

Она добавила, что общественные наблюдатели должны понимать реальность происходящего и обеспечить отсутствие любого давления. «Нужно быть внимательными, быть на страже – это наша миссия», – заключила член Общественной палаты РФ.

Напомним, в Псковской области пройдёт пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.