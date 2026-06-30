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Политика

Эффективность наблюдателей на выборах оценила член Общественной палаты России

Эффективность общественного наблюдения на выборах оценила член Общественной палаты РФ, общественный помощник губернатора, управляющий группой компаний «Мега холод» Татьяна Кирилёнок в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

«Уже третьи выборы система общественного наблюдения технически хорошо оснащена. Наблюдение ведётся в режиме онлайн, ведётся онлайн-съёмка со всех участков. Задача общественных наблюдателей – фиксировать происходящее, наблюдать за процессом. Система позволяет фиксировать нарушения и оперативно передавать информацию о них. Нарушения могут быть разного характера – от процедурных (например, двойные бюллетени или ошибка при сортировке) до противоправных действий», – отметила она.

Татьяна Кирилёнок также назвала главное отличие общественных наблюдателей и наблюдателей от политических партий.

«Наблюдатели от политических партий имеют определённую заинтересованность. Наблюдатели от Общественной палаты максимально нейтральны. Каждый человек имеет своё мнение, но при исполнении функции его необходимо оставлять за рамками», – подчеркнула гостья эфира.

По мнению гостьи программы, общественное наблюдение работает эффективно. «Оставлять участки без наблюдения категорически нельзя. Общественная палата – самый независимый орган наблюдения», – заключила она.

Напомним, в Псковской области пройдёт пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

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