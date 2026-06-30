Конкурс среди общественных помощников губернатора проходит в Псковской области

16:33, 30 июня 2026, ПАИ

О конкурсе среди общественных помощников губернатора рассказала член Общественной палаты РФ, общественный помощник губернатора, управляющий группой компаний «Мега холод» Татьяна Кирилёнок в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Нововведение этого года по инициативе губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова – конкурс общественных помощников «Гражданская миссия. Курс на будущее». У общественных помощников есть возможность защитить свои проекты и рассказать о них. Информационный этап продлится до середины июля, публичная защита проектов состоится в сентябре-октябре», – отметила она.

По словам гостьи эфира, главным призом для победителя станет общественное признание. «Общественные помощники работают по зову души, а не за деньги, потому что хотят сделать мир лучше», – подчеркнула она.

Татьяна Кирилёнок добавила, что в общении с губернатором в работе общественных помощников ничего не поменялось. «Институт общественных помощников работает в рамках нормативного акта, который регулирует права и обязанности, мы его исполняем. Михаил Юрьевич держит обещания – мы встречаемся минимум три раза в год. На них подводим итоги, обсуждаем проблемы и проекты, общаемся напрямую», – сказала она.

Гостья эфира также напомнила, что почти все общественные помощники работают с семьями участников СВО – матерями, жёнами, вдовами. «Основная повестка – поддержка семей, и пока не закончится СВО, работа не остановится», – заключила Татьяна Кирилёнок.