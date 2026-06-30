Конкурс среди общественных помощников губернатора проходит в Псковской области
О конкурсе среди общественных помощников губернатора рассказала член Общественной палаты РФ, общественный помощник губернатора, управляющий группой компаний «Мега холод» Татьяна Кирилёнок в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
«Нововведение этого года по инициативе губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова – конкурс общественных помощников «Гражданская миссия. Курс на будущее». У общественных помощников есть возможность защитить свои проекты и рассказать о них. Информационный этап продлится до середины июля, публичная защита проектов состоится в сентябре-октябре», – отметила она.
По словам гостьи эфира, главным призом для победителя станет общественное признание. «Общественные помощники работают по зову души, а не за деньги, потому что хотят сделать мир лучше», – подчеркнула она.
Татьяна Кирилёнок добавила, что в общении с губернатором в работе общественных помощников ничего не поменялось. «Институт общественных помощников работает в рамках нормативного акта, который регулирует права и обязанности, мы его исполняем. Михаил Юрьевич держит обещания – мы встречаемся минимум три раза в год. На них подводим итоги, обсуждаем проблемы и проекты, общаемся напрямую», – сказала она.
Гостья эфира также напомнила, что почти все общественные помощники работают с семьями участников СВО – матерями, жёнами, вдовами. «Основная повестка – поддержка семей, и пока не закончится СВО, работа не остановится», – заключила Татьяна Кирилёнок.
Преподавателю музыкальной школы в Пскове не удалось оспорить увольнение за аморальный проступок
Член Общественной палаты РФ рассказала о роли наблюдателей в период информационной войны
Пятеро сотрудников муниципального предприятия в Великих Луках получили сроки за присвоение 13,3 млн рублей
Инфаркты, пожары, ДТП: в псковскую скорую за неделю поступило почти три тысячи обращений