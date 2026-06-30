В России необходимо вернуть систему распределения выпускников – Татьяна Кирилёнок

17:49, 30 июня 2026, ПАИ

Предложение о возврате системы распределения выпускников подготовила для предстоящей встречи президента РФ с Общественной палатой член палаты, общественный помощник губернатора, управляющий группой компаний «Мега холод» Татьяна Кирилёнок. Об этом она рассказала в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Я искренне уверена, что в стране необходимо вернуть систему распределения после окончания высших и средних учебных учреждений. Считаю, что это хороший опыт, который был в Советском Союзе. Сейчас есть проблемы, которые могут возникнуть при возврате системы: в СССР все предприятия были государственными, сейчас большинство – частные. Нужно выстраивать взаимодействие между учебными заведениями и бизнесом», – считает она.

Гостья эфира напомнила, что в Псковской области один из самых низких уровней безработицы, но есть другая проблема – кадровый голод. «Система распределения может закрыть эту проблему», – подчеркнула Татьяна Кирилёнок.

Она напомнила, что раньше обладатели красных дипломов и отличники могли выбирать регион для проживания. «Это стимулирует хорошо учиться и серьёзно относиться к профессии. Государство тратит большие бюджетные средства на обучение, а потом эти специалисты не могут найти себя в профессии. При распределении они будут вынуждены поработать по специальности. Думаю, это не будет плохо для государства», – заключила спикер.