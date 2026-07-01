Три полосы движения перекроют сегодня на улице Юбилейной в Пскове

08:12, 01 июля 2026, ПАИ

Временное ограничение движения автотранспорта будет действовать с 1 до 2 июля на улице Юбилейной в Пскове, сообщили ПАИ в горводоканале.

С 09:00 1 июля до 07:00 2 июля 2026 года будут перекрыты три полосы, в каждую сторону останется по одной открытой полосе. Протяжённость закрытого участка – около 60 метров.

Ограничение действует на участке пересечения с улицами Народной, Маргелова и Красноармейской. Оно связано с устранением провала и заменой участка водопровода диаметром 400 мм.

Как сообщили ранее в администрации города, работы будут вестись круглосуточно с перерывом с 07:00 до 09:00. «Утром вы сможете здесь проехать», – отметили в администрации.

Водителей просят учитывать вводимые ограничения при планировании поездок.