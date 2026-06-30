Россия закроет часть погранпереходов с Финляндией, Эстонией и Латвией

22:23, 30 июня 2026, ПАИ

Правительство России временно ограничило движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией, начиная с 1 июля 2026 года.

«Приостановить движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска на государственной границе Российской Федерации на отдельных участках», – пишет ТАСС, ссылаясь на официальные документы ведомства.

К таким пунктам относятся: Выборг (Ленинградская область), Вяртсиля (Республика Карелия), Люття (Республика Карелия), Санкт-Петербург-Финляндский (Санкт-Петербург), Светогорск (Ленинградская область), Печоры-Псковские (Псковская область) и Пыталово (Псковская область).

Ранее сообщалось, что Эстония вырыла 10 километров противотанковых рвов у границы с Псковской областью.