Псковский выпускник сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов
Выпускник Псковской инженерно-лингвистической гимназии Алексей Железов сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов, сообщили ПАИ в министерстве образования региона.
Подготовку к экзамену молодой человек начал с десятого класса.
«Самым сложным этапом было начать, перестроить своё сознание на режим подготовки, удерживать себя в таком состоянии до экзамена. Да, это тяжело и неприятно, но только путём самодисциплины мне удалось достичь отличных результатов. Важно в течение учебного года не только учиться, но и отдыхать, найти время расслабиться», – отметил он.
Алексей Железов собирается поступать в вуз на направление «Экология и природопользование».
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