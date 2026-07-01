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Общество

Псковский выпускник сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов

Выпускник Псковской инженерно-лингвистической гимназии Алексей Железов сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов, сообщили ПАИ в министерстве образования региона.

Фото здесь и далее: министерство образования Псковской области

Подготовку к экзамену молодой человек начал с десятого класса.

«Самым сложным этапом было начать, перестроить своё сознание на режим подготовки, удерживать себя в таком состоянии до экзамена. Да, это тяжело и неприятно, но только путём самодисциплины мне удалось достичь отличных результатов. Важно в течение учебного года не только учиться, но и отдыхать, найти время расслабиться», – отметил он.

Алексей Железов собирается поступать в вуз на направление «Экология и природопользование».

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