Условных террористов обезвредили во время учения в Псковской области

09:00, 02 июля 2026, ПАИ

Оперативный штаб в Псковской области провёл тактико-специальное учение по пресечению террористического акта 30 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

В учении принимали участие силы и средства региональных УФСБ России, ПУ ФСБ России, УМВД России, УФСИН России, Управления Росгвардии, ГУ МЧС России, СУ СК России.

По замыслу тактико-специального учения в Псковскую область проникла диверсионно-разведывательная группа для совершения террористического акта на объекте топливно-энергетической инфраструктуры. В результате проведения неотложных проверочных, поисковых, фильтрационных, боевых мероприятий террористы были нейтрализованы.

В ходе тактико-специального учения отработан алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, реализован комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

«Поставленные в ходе учения задачи выполнены, цели достигнуты. По результатам тактико-специального учения группировка сил и средств готова к выполнению поставленных задач», – отметили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.