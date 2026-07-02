Новый пластический хирург начал работать в Пскове

13:51, 02 июля 2026, ПАИ

Пластический хирург Эрик Исламов начал работать в Псковской областной клинической больнице, сообщили ПАИ в медицинском учреждении.

Врач выполняет блефаропластику, пластику груди, абдоминопластику и липосакцию с применением современных малотравматичных методик.

Блефаропластика убирает нависание и «мешки» под глазами, возвращая открытый взгляд. Пластика груди включает увеличение, уменьшение, подтяжку и восстановление формы. Абдоминопластика позволяет удалить избытки кожи и жира, в том числе после родов или значительной потери веса. Липосакция направлена на удаление локальных жировых отложений, которые не уходят при диете и спорте.

Эрик Исламов в 2015 году с отличием окончил Башкирский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». С 2015 по 2016 год прошёл интернатуру по хирургии на базе кафедры общей хирургии с курсом эндоскопии БГМУ. В 2020 году завершил ординатуру по пластической хирургии в РНЦХ имени академика Б. В. Петровского в Москве – одном из ведущих хирургических центров России.

Врач является членом Российского общества хирургов, регулярно участвует в научно-практических конференциях и семинарах по общей и пластической хирургии, владеет современными малотравматичными методиками амбулаторной и стационарной хирургии.

Запись на консультацию ведётся через контакт-центр ПОКБ по телефону (8 8112) 29-57-00.