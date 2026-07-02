Стартовал приём заявок на международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

14:25, 02 июля 2026, ПАИ

Стартовал приём заявок на X Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», сообщили ПАИ организаторы.

Конкурс предлагает участникам продемонстрировать своё мастерство и получить профессиональную оценку от признанных деятелей культуры и фотожурналистов, а также возможность заявить о себе на международном уровне.

К участию приглашаются как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.

Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Семейные ценности», «Россия – семья семей».

Победители в каждой номинации получат ценные призы и подарки. Лучшие работы определяет профессиональное жюри, в состав которого входят заслуженные деятели культуры, художники, актёры и фотожурналисты.

Приём заявок проходит на сайте проекта с 28 июня по 12 октября. Участник может предоставить до пяти фотографий в каждой из номинаций. К фотоконкурсу допускаются работы, созданные не ранее 2021 года.