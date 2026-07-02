Стартовал приём заявок на международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Стартовал приём заявок на X Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», сообщили ПАИ организаторы.
Конкурс предлагает участникам продемонстрировать своё мастерство и получить профессиональную оценку от признанных деятелей культуры и фотожурналистов, а также возможность заявить о себе на международном уровне.
К участию приглашаются как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет.
Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Семейные ценности», «Россия – семья семей».
Победители в каждой номинации получат ценные призы и подарки. Лучшие работы определяет профессиональное жюри, в состав которого входят заслуженные деятели культуры, художники, актёры и фотожурналисты.
Приём заявок проходит на сайте проекта с 28 июня по 12 октября. Участник может предоставить до пяти фотографий в каждой из номинаций. К фотоконкурсу допускаются работы, созданные не ранее 2021 года.
Положение конкурса, требования к работам и контакты организационного комитета размещены на сайте.